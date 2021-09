Santa Monica. Die Spekulationen um Angelina Jolies mögliche neue Romanze reißen nicht ab. Die Ex von Brad Pitt wurde erneut mit The Weeknd gesehen.

Gibt es in Angelina Jolies Leben einen neuen Mann? Seit ihrer Trennung von Schauspieler Brad Pitt im Jahr 2016 und wurde die Oscar-Preisträgerin nur selten in männlicher Begleitung gesehen. Zuletzt häuften sich allerdings die Fotos, welche die "Lara Croft"-Darstellerin auf vermeintlichen Dates zeigten. An ihrer Seite war stets derselbe Mann zu sehen: Grammy-Preisträger The Weeknd.

Angelina Jolie: Restaurantbesuch mit The Weeknd

Jüngster Schauplatz eines gemeinsamen Abends war der Edel-Italiener Giorgio Baldi in Santa Monica. Aufnahmen, die "Daily Mail" vorliegen, zeigen die 46-Jährige und den 31-Jährigen gemeinsam beim Verlassen des Restaurants.

Der Zeitung zufolge sei der Erfolgsmusiker bereits ein paar Minuten vor der sechsfachen Mutter eingetroffen. Jolie und Abel Tesfaye, wie der "Take My Breath"-Interpret bürgerlich heißt, sollen zweieinhalb Stunden in dem Lokal verbracht haben. Lesen Sie auch: Sorgerecht: Brad Pitt gewinnt vorläufig gegen Angelina Jolie

The Weeknd: Zum dritten Mal mit Jolie gesehen

Auf weiteren Aufnahmen ist zu sehen, wie die Regisseurin auf den Rücksitz des schwarzen Geländewagens einsteigt, der wiederum The Weeknd gehört. Berichten zufolge sollen sie daraufhin zum Anwesen des Songwriters in Bel-Air gefahren sein.

Jolie und Tesfaye wurden erstmals am 30. Juni gemeinsam gesichtet - und zwar im selben Lokal wie bei ihrem jüngsten Abend zu zweit. Am 10. Juli wurden sie wiederum gemeinsam auf einem privaten Konzert gesehen. Statements der beiden zu einer möglichen Beziehung stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch aus. (day)

