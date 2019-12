Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Angeregte Gespräche in Niedersynderstedt

Niedersynderstedt. Als hätten sie nur auf das Glockenläuten der Dorfkirche gewartet, strömten die Besucher auf den Pfarrhof von Niedersynderstedt. Binnen sieben Jahren ist die von Hartmut „Piggi“ Piquardt angeregte Runde im Advent zu einer Tradition geworden. Mit seiner Tochter Sheila, Pfarrerin Hermine Fuchs und deren Tochter Rahel hatte er den kleinen Platz vor dem Pfarrhaus vorbereitet. Mit Glühwein und Kinderpunsch, vier Suppen, Wiener Würstchen und mehreren Salaten von Frauen aus dem Dorf war die Tafel eigentlich reich gedeckt. Doch der Besuch aus dem Dorf, aus dem ganzen Tal und oben vom Berg aus Klein- und Großlohma war so gut, dass die Pfarrerin schon bald besorgt fragen ließ, ob es noch Appetit auf Würstchen gebe. Es gab, und sie sorgte für Nachschub. So standen die Menschen bestens bewirtet bis in den Abend im Gespräch an den Feuerschalen und ließen das Jahr Revue passieren.