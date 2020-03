Weimar. An Weimars Grundschulen beginnt am 5. März die Anmeldung für den Hortbesuch im kommenden Schuljahr.

Anmeldung für Hortbesuch ab dem Sommer

Eltern, deren Kinder im kommenden Schuljahr den Hort besuchen sollen, müssen ihren Nachwuchs in diesem Monat in der jeweiligen Schule anmelden. Die Schulverwaltung bietet hierfür in Weimars Grundschulen sowie in der Jenaplan-Gemeinschaftsschule Termine an. Bei diesen können offene Fragen zur Hortbetreuung geklärt werden. Um die fällig werdenden Hortgebühren berechnen und gegebenenfalls deren Ermäßigung beantragen zu können, sind außerdem Unterlagen mitzubringen – etwa Nachweise über Jahreseinkommen, den Bezug von Sozial- und Unterhaltsleistungen sowie über die Anzahl der Kinder im Haushalt.

Der erste Anmeldetermin steht am Donnerstag, 5. März,in der Fürnbergschule an, danach in der Pestalozzischule (9. März), in der Falkschule (11. März), in Legefeld (12. März), Schöndorf (16. März), in der Schweitzerschule (18. März), bei Jenaplan (19. März), in der Cranachschule (23. März) und in der Parkschule (25. März). Alle Termine sind von 14 bis 17 Uhr angesetzt.