Ansprechpartnerin für Nordhäuser Jugendliche

Nordhausen. Madlin Firme ist seit 1. Februar als Straßenjugendsozialarbeiterin in der Rolandstadt tätig.

Madlin Firme heißt die neue Straßenjugendsozialarbeiterin in Nordhausen. Die 22-jährige gebürtige Jenenserin, die in Rastenberg im Landkreis Sömmerda aufgewachsen ist, trat am 1. Februar ihren Job bei der Johanniter-Unfall-Hilfe an. „Ich habe Gesundheits- und Sozialwesen mit dem Abschluss Sozialarbeiterin in Nordhausen studiert“, berichtet sie. Während des Studiums arbeitete sie im Kinder- und Jugendheim Frohe Zukunft, um Praxiserfahrungen zu sammeln.

„Ich gehe an die Plätze, wo sich die Jugendlichen treffen, und bin dort als Ansprechpartner präsent“, beschreibt sie ihre Tätigkeit. Entweder kommen die Jugendlichen auf sie zu oder sie spricht diese an und stellt sich vor. „Das ist immer von der Situation abhängig.“ Wenn die Jugendlichen keine Lust auf ein Gespräch haben, lässt sie diese in Ruhe. „Freiwilligkeit ist für mich das oberste Gebot“, betont sie. Wichtig sei, den Jugendlichen mit einer positiven und akzeptierenden Grundhaltung gegenüber zu treten. Dann seien sie aufgeschlossener. Bislang sei sie damit gut gefahren.

Jugendliche können sich mit Anliegen an sie wenden

„Ich vertrete die Interessen der jungen Menschen. Diese können sich mit ihren Anliegen und Wünschen an mich wenden“, erklärt sie ihre Funktion. So sei auch im vergangenen Jahr die Aktion mit der Graffitiwand am Petersberg entstanden, damals noch mit ihrer Vorgängerin Sonja Schneider und der Jugendkoordinatorin Kathrin Heidelberg, um nur ein Beispiel zu nennen. „Dürfen wie die Wand für unsere Graffitibilder nutzen?, lautete damals die Frage“, blickt Firme zurück. Die Stadt Nordhausen gab ihr Okay, und die Jugendlichen hatten anschließend ihren Spaß.

Doch die Streetworkerin bietet auch Beratung an. „Ich arbeite mit dem Projekt ‘Jugend stärken im Quartier’ zusammen. Wenn Jugendliche nach der Schule nicht wissen, was sie beruflich machen sollen, können sie sich an mich wenden, und ich vermittele sie an die Projektmitarbeiter weiter“, berichtet sie. Die Jugendlichen können sich auch mit ihren Problemen an Madlin Firme wenden: „Alles, was wir besprechen, bleibt anonym.“

Derzeit führt die Jugendsozialarbeiterin eine Umfrage unter jungen Frauen zum Thema „Catcalling“ durch. „Damit ist sexuelle Belästigung auf der Straße gemeint“, erklärt die 22-Jährige. Hier ermittele sie gerade den Beratungsbedarf. „Am Ende kann die Bildung einer Selbsthilfegruppe stehen oder aber auch nur die Information: Wie verhalte ich mich und gehe mit der Situation richtig um?“, berichtet sie. Alle Mädchen, die sie bislang befragt hat, seien davon betroffen. „Sie fühlen sich dabei unwohl und sind teilweise ängstlich.“

Beratungsangebotean bestimmten Orten vorgesehen

Ab April möchte sie den Jugendlichen ein konstantes Beratungsangebot machen. „Dann will ich immer zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sein“, hat sie sich vorgenommen. Solche Orte und Treffpunkte sind in Nordhausen der schon genannte Petersberg, der Sportplatz in Nordhausen-Ost, die Marktpassage und der Bahnhof. „Im Sommer kommen noch der Stadtpark und die Zorge-Auen in der Uferstraße hinzu“, zählt sie auf.

Sie sei verstärkt in den Nachmittags- und Abendstunden unterwegs – zu jenen Zeiten eben, in denen sich die Jugendlichen bevorzugt treffen. Ihr Gesprächsangebot werde auch von diesen angenommen. „Ablehnung erfahre ich nur selten“, hat Firme bislang überwiegend positive Erfahrungen gemacht.

Das Straßenjugendsozialarbeit-Projekt wurde in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses um zwei Jahre verlängert und läuft vorerst bis zum 31. Dezember 2022.