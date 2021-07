Apotheke spendet Geld für die Grundschule in Ilfeld

Ilfeld. Förderverein freut sich über finanzielle Unterstützung und sucht nun nach einem guten Verwendungszweck.

Über eine Spende in Höhe von 430 Euro von der Apotheke an der Harzquerbahn freut sich die Grundschule Ilfeld. Lehrer Emanuel Fischer nahm diese mit seinen Schülern der Klassen 3a und 3b entgegen. „Dafür bedanken wir uns ganz herzlich beim Inhaber der Apotheke, Frank Kubatschka“, sagt Nicole Ebert vom Förderverein der Grundschule. „Zusammen mit den Lehrern und Hortnern werden wir besprechen, was aktuell für die Kinder benötigt wird.“