Dachdecker Martin Hartmetz arbeitet mit an der Fertigstellung des Anbaus für das Feuerwehrgerätehaus in Großromstedt.

Großromstedt. In Großromstedt gehen die Arbeiten am Anbau für das Feuerwehrgerätehaus vorwärts

Arbeit über den Dächern von Großromstedt

Die Handwerker geben sich bei den Arbeiten am Anbau zum Feuerwehrgerätehaus in Großromstedt die Klinke in die Hand. Zuletzt war Dachdecker Martin Hartmetz von der Firma Neumann Meisterdächer und Hausservice aus Großromstedt damit beschäftigt, den Übergang vom neuen Dach zum dem des alten Gebäudes herzustellen. Nun, da das Dach dicht ist und das Tor installiert, werden drinnen die Trockenarbeiten in Angriff genommen. Lange müssen sich die Floriansjünger also nicht mehr gedulden.