Die Agentur für Arbeit in Weimar bleibt am Montag, 16. März, geschlossen.

Arbeitsagentur am 16. März zu

Die Agentur für Arbeit in der Eduard-Rosenthal-Straße bleibt am Montag, 16. März, geschlossen. Wer sich an diesem Tag persönlich arbeitslos melden müsse, könne dies ohne Nachteile am Dienstag nachholen. Kontakt für Anfragen: www.arbeitsagentur.de/eservice/www.arbeitsagentur.de/eservice> rund um die Uhr sowie Hotline 0800 4 55 55 00 von 8 bis 18 Uhr.