Berlin. Archäologen untersuchten den Zufallsfund eines Jungen aus Bremen. Jetzt soll das seltene Fundstück erstmals öffentlich gezeigt werden.

Ein spektakulärer Zufallsfund: In Bremen hat ein kleiner Junge beim Spielen neben seinem Hort eine etwa 1800 Jahre alte römische Münze gefunden. Wie die Kulturbehörde der Hansestadt am Montag mitteilte, nahm er das zunächst noch nicht näher identifizierbare flache Fundstück mit nach Hause und wandte sich später per E-Mail an die Bremer Landesarchäologin, nachdem der unscheinbare Gegenstand sich bei einer näheren Betrachtung als mutmaßlich sehr altes historisches Geldstück erwies.

Nach Angaben der Behörde konnte die Expertin trotz mitgeschickter Fotos aber zunächst kein genaueres Urteil fällen und bat den jungen Finder deshalb, bei einem Tag der offenen Tür vorbeizukommen. Der Achtjährige erschien und übergab die Münze an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesarchäologie.

Die Experten identifizierten das Fundstück als einen römischen Silberdenar. Spätere genauere Analysen ergaben, dass es sich um eine Geldstück aus der Regierungszeit von Kaiser Marc Aurel handelte, der zwischen 161 und 180 nach Christus die Geschichte des Römischen Reichs lenkte.

Römische Münze soll Öffentlichkeit vorgestellt werden

Den Angaben der Stadt zufolge fand der Junge die Münze bereits im vergangenen Sommer, also vor rund einem Jahr. Nach inzwischen abgeschlossener Reinigung und Untersuchung wird der Fund aber erst jetzt bei einem Pressetermin am Freitag der Öffentlichkeit vorgestellt. Auch der junge Finder soll teilnehmen.

Bei einer Ausgrabung in Bremerhaven und im benachbarten Niedersachsen wurden bereits zuvor römische Münzen gefunden. Dort befanden sich früher germanische Siedlungen. Die Münzen kamen vermutlich als Tauschobjekte oder als Bezahlung von Söldnern in die Region, die außerhalb der Grenzen des Römischen Reichs lag. (fmg/AFP)