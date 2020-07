Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arche, Angeln und viel Badespaß

In den Sommerferien können Kinder im Freizeitzentrum/Mehrgenerationenhaus Roßleben-Wiehe wieder an vielen Aktionen teilnehmen. In Corona-Zeiten ist aber eine vorherige Anmeldung dringend notwendig, da nur eine begrenzte Zahl Kinder aufgenommen werden kann.

Maximal 16 Kinder pro Woche können das Angebot nutzen, aufgeteilt auf zwei Gruppen. Noch gibt es einige freie Plätze.

Ab Montag, dem 20. Juli, steigt eine Fahrradwoche mit Ausflügen zur Bottendorfer Alm, zur Kupferhütte, ins Bad nach Wiehe und nach Wendelstein sowie zu einem Verkehrssicherheitstraining. Es folgt ab 27. Juli eine Wald- und Wiesenwoche mit Tier-Beobachtungen, Waldrallye in den Rabenswald, Kegeln, dem Abenteuerspielplatz in der Hermannsecke und dem Aussichtsturm der Arche Nebra.

Die Urzeitwoche (ab 3. August) mit Lagerfeuer, Tierpark Memleben und Mammut-Basteln schließt sich an, dann die Vereinswoche (ab 10. August) mit Feuerwehr, Bergmännern, Fußball und Rudern.

Ab dem 17. August gibt es die Schwimmbadwoche. In der letzten Woche stehen ein Schnupperangeln, Minigolf und Therme in Bad Frankenhausen, ein Besuch bei den Alpakas in Zingst und im Bergbau-Erlebniszentrum Wettelrode sowie das Lesefest und eine zünftige Abschlussparty auf dem ebenfalls umfangreichen Programm.

Anmeldungen sind telefonisch möglich unter: 034672/93783 – und wegen der Corona-Situation dringend erforderlich.