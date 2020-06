Saller-Mitarbeiter Stefan Winckelmann (links) und Angelina Schellert vom Centermanagement des Atriums übergaben 1000 Euro an den Vorsitzenden des Fördervereins der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Weimarer Klinikum, Roland Biskop.

Weimar. Das Weimarer Einkaufszentrum will damit insbesondere Eltern frühgeborener Babys unterstützen.

Atrium gibt Förderverein der Kinderklinik Weimar 1000 Euro

Einen Spendenscheck im Gegenwert von 1000 Euro überreichte das Centermanagement des Weimarer Atriums am Mittwoch, 3. Juni, an den Förderverein der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Sophien- und Hufeland-Klinikum. Saller-Mitarbeiter Stefan Winckelmann und Angelina Schellert vom Center übergaben den symbolischen Karton.

Das Geld wird Familien zugute kommen, welche die Dienste der hiesigen Neugeborenen-Intensivstation für Früh- und Frühestgeborene in Anspruch nehmen müssen. Auf dieser werden Babys betreut und gegebenenfalls behandelt, die ab der 29. Schwangerschaftswoche oder mit einem Gewicht ab 1250 Gramm zur Welt kommen. So kümmert sich der Förderverein unter anderem darum, dass Eltern, die finanziell nicht so gut gestellt sind, für ihren Nachwuchs eine Erstausstattung erhalten. Die Unterstützung erfolge stets durch Sachspenden, nicht durch Geld, erläuterte der Vereinsvorsitzende Roland Biskop.

Mit der Spende hofft das Team des Einkaufszentrums, Eltern, aber auch Ärzte und Schwestern etwas entlasten zu können. Bereits in der Vorwoche hatte das Atrium ebenfalls 1000 Euro für Weimars integrativen Hufeland-Kindergarten gespendet. Das Geld soll in die Gestaltung des dortigen Außengeländes fließen.