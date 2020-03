Trophäenschau am Rande der Mitgliederversammlung des Kreisjagdverbandes Weimar in Bad Berka.

Auch das Wild bedroht eine Seuche

Alle reden über Corona – Kreisjägermeister Kurt Klameth richtete im Kreisjagdverband am Wochenende die Aufmerksamkeit zuerst auf die Afrikanische Schweinepest. Sie ist längst an die sächsischen Reviere herangerückt, in Deutschland aber noch nicht aufgetreten. Für den Menschen ist das Virus ungefährlich. Seine Verbreitung über Wildschweine könnte der Fleischproduktion und der Landwirtschaft insgesamt aber immense Schäden zufügen.

Im Weimarer Land hat Kreistierarzt Stefan Kleinhans deshalb eine Expertengruppe mit Jägern, Stadt und Landkreis gebildet, die sich regelmäßig informiert. Denn die Jägerschaft sieht sich beim Schwarzwild derzeit mit Reproduktionsraten von 300 Prozent konfrontiert. „Wir kommen mit der Bejagung nicht mehr nach“, sagt Klameth. Obendrein nehme der Wildhandel von privaten Jagdpächtern kaum noch Wildfleisch ab, weil er sich mit langfristigen Verträgen gebunden hat.

„Wild hat seinen Wert, wir dürfen es nicht verschleudern“, betont Klameth. Er hält es für wichtig, die Qualität von Wildfleisch – das weder durch Impfungen noch durch andere Medikamente beeinträchtigt ist – auch gegenüber dem Bürger stärker zu betonen und Vermarktungsstrategien zu entwickeln.

Im Gespräch: Thilo Exner, Michael Jahn, Olaf Heinkel und Peter Kleine am Rande der KJV-Mitgliederversammlung. Foto: Michael Baar

Jäger haben ein gutes Gedächtnis. Deshalb war es glaubwürdig, dass sich niemand bei der Mitgliederversammlung im Zeughaus Bad Berka an eine so gewichtige Gästeliste erinnern konnte. Erstmals seit Volkhardt Germer begrüßte der Verband mit Peter Kleine wieder einen Weimarer Oberbürgermeister. Der Landkreis war mit der Beigeordneten Jacqueline Schwikal, mit dem Kreistierarzt, dem Ordnungsamt, dem Umweltamt und der Jagdbehörde vertreten. Für beide Forstämter der Region waren die Leiter gekommen und nicht zuletzt für Bad Berka Bürgermeister Michael Jahn. Und auch das Fachreferat aus dem Ministerium zeigte Präsenz.

Ihren Grund hatte die Gästeliste vor allem im angekündigten Wechsel an der Spitze des Kreisjagdverbandes. Sie darf getrost als eine tiefe Verbeugung vor Kurt Klameth (75) verstanden werden. Doch ausgerechnet dieser Wechsel konnte nur zum Teil stattfinden. Aus rechtlichen Gründen darf Kurt Klameth auch nach mehr als 25 Jahren den Vorsitz nicht zur Halbzeit der Wahlperiode an seinen Stellvertreter, Olaf Heinkel, abgeben. Hilfsweise will der Kranichfelder seinen Vorsitzenden nun zumindest in den Aufgaben wesentlich entlasten, kündigte er an.

Symbolträchtig: Der Beamer warf ausgerechnet ein Wildschwein über Kurt Klameth an die Wand. Foto: Michael Baar

Mit Kritik sparte Kurt Klameth trotz der ehrenden Gäste nicht. Etwa am neuen Thüringer Jagdgesetz, für das man teilweise ein Jura-Studium brauche, um es zu verstehen. Mit dem „Theater um den Wolf oder dem Tamtam um den Waschbär auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt“ zeige die Politik ihre Entfremdung von der Natur. – Einige Gäste hätten das übrigens in ihren Grußworten bestätigt, wenn sie diese zum eigenen Glück nicht nach den ersten Fettnäpfchen beendet hätten.