Auf der Suche nach Millionen-Einsparpotenzial

Der Wunschkatalog ist immens, die Mittel sind begrenzt. Die Verwaltung der Kreisstadt feilt gerade am Haushaltsentwurf für 2020. „Wir müssen nicht die weiße Fahne hissen“, gibt sich Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) pragmatisch. Doch ist es notwendig Prioritäten zu setzen und Abstriche zu machen, nicht alles wird finanzierbar sein.

Zwei große, ganztägige Runden habe er noch einmal angesetzt, um den Haushaltsentwurf ausgeglichen zu bekommen, sagt Hauboldt. Fast schon eine Klausur, in der positive und negative Fakten auf den Tisch kommen sollen und eine Lösung gefunden werden muss. Erst wenn Einnahmen und Ausgaben gleich groß sind, kann der Entwurf zur Beratung in die Ausschüsse gehen.

Sinkende Einnahmen aus der Gewerbesteuer

Zu den negativen Umständen gehören die zu erwartenden Ergebnisse bei der Gewerbesteuer. Nachdem Sömmerda dabei 2018 rund 7,45 Millionen verbuchen konnte und im vergangenen Jahr rund 7,2 Millionen Euro eingenommen wurden (das Jahresergebnis steht noch nicht abschließend fest), werden es 2020 wohl nur rund 6,5 Millionen werden. Probleme bei den Automobilzulieferern und Kurzarbeit in einigen Unternehmen tragen zu dieser Situation bei.

Alle Umlagen werden aber auf der Basis der letzten drei Jahre berechnet, weshalb die Kreisstadt auch bei rückläufigen Steuereinnahmen trotzdem kräftig zur Kasse gebeten wird. Wenn zum Beispiel die Kreisumlage wie angekündigt beim gleichen Hebesatz bleibt, bedeutet das für Sömmerda eine Zahlung von 7,396 Millionen Euro.

Im Verwaltungshaushalt fehlt noch eine Million

Im Verwaltungshaushalt, der die laufenden Verwaltungsausgaben umfasst, klafft derzeit noch eine Lücke von einer Million Euro zwischen den Einnahmen und damit dem zur Verfügung stehenden Geld und den eingeplanten Kosten. In den Haushaltsrunden Einsparpotenziale zu benennen, werde nicht leicht fallen, so Hauboldt. Streiche man Mittel im Winterdienst, werde es wahrscheinlich am nächsten Tag schon schneien. Und das Geld für die Unterhaltung der Gebäude, von Straßen und Gehwegen könne man auch nur bis zu einem gewissen Grad kürzen.

„Wir sind das gewöhnt, es ist jedes Jahr so, dass der Bedarf von den Ämtern höher eingeschätzt wird“, verweist der Bürgermeister darauf, dass die Situation im Grunde nicht aus dem Rahmen fällt. Jedes Jahr aufs Neue ist es aber ein zähes Ringen, bis der Haushalt steht.

Projekte mit Förderung besitzen Priorität

Noch größer als im Verwaltungs- ist die Differenz im Moment im Vermögenshaushalt, wo die Investitionen verankert sind. Zirka vier Millionen Euro mehr würde Sömmerda brauchen, um alle gewünschten Projekte finanzieren zu können. Hier müsse man dringend Prioritäten setzen. Wobei die Vorhaben, für die die Kreisstadt Fördermittel erhält, auf der Agenda ganz oben stehen. Dazu zählt die Generalsanierung des Freibades, und auch für den Weiterbau am Anger gebe es eine Verpflichtungsermächtigung, da gehe es also nahtlos weiter.

Ein Problem stelle der rasante Aufwuchs bei den Baukosten dar, der sich in vielen Projekten niederschlage. So habe zum Beispiel die Kostenschätzung für den 2020 geplanten Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Wenigensömmern mit Feuerwehrgarage und Vereinsraum zunächst bei 400.000 Euro gelegen. Mittlerweile sei man bei 600.000 Euro angelangt. „Das ist nicht gesund“, sagt Ralf Hauboldt.

Hoffnung auf das Investitionspaket des Landes

Ein wenig Erleichterung erhofft sich der Bürgermeister vom Investitionspaket für die Kommunen, das Rot-Rot-Grün und die CDU auf den Weg bringen wollen. Das wäre eine Hilfe, um im Vermögenshaushalt noch einige Projekte mehr unterzubringen. Allerdings ist sich Hauboldt bewusst, dass das Programm keinesfalls reichen wird, um den Haushalt auszugleichen. Die insgesamt vorgesehenen 168 Millionen Euro werden wohl entsprechend der Einwohnerzahl aufgeteilt. Bei avisierten knapp 40 Euro pro Einwohner wären das für Sömmerda rund 770.000 Euro.

Abzuwarten bleibt auch, unter welchen Bedingungen das Geld gezahlt wird. Am liebsten wäre es dem Sömmerdaer Stadtchef, wenn es zur freien Verfügung stehen würde.

30 Tage Zeit für Beratung in den Ausschüssen

In die derzeitigen zunächst internen Beratungen zum Haushaltsentwurf werden auch die Ortsteilbürgermeister eingebunden, ist Hauboldt wichtig zu sagen. Erst wenn der Entwurf ausgeglichen sei, werde er dem Stadtrat vorgelegt. Natürlich solle dies so schnell wie möglich erfolgen. Einen Zeitraum von 30 Tagen habe man sich selbst für die Beratung in den Ausschüssen auferlegt.