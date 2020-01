Alle Jahre wieder sind auch nach dem Neujahrstag noch viele Spuren aus der Silvesternacht, wie hier in der Straße des Bergmanns in Gera, zu sehen.

Erfurt. Bei der Beseitigung des Böllermülls hat es in den Städten Thüringens Verzögerungen gegeben. Einer der Gründe: Grundstückseigentümer kehren nicht vor ihrer Tür.

Aufräumarbeiten nach Silvester dauern in Städten Thüringens an

Nach Silvester räumten die Leute in Erfurt ihren Müll nicht weg, beklagte die Pressesprecherin der Stadt, Heike Dobenecker, am Freitag auf Anfrage. Das Gleiche gilt für Eisenach. Mit verstärkten Kontrollen des Ordnungsamts will die Stadt erreichen, dass Anlieger ihren Pflichten nachkommen, wie eine Verwaltungssprecherin erklärte.

Wetter erschwerte in Gera das Aufräumen

In Gera erschwerte das Wetter die Aufräumarbeiten. Weil die Abfälle auf den Straßen festgefroren waren und Kehrmaschinen bei niedrigen Temperaturen nicht eingesetzt werden können, mussten diese per Hand eingesammelt werden. Das habe zu Verzögerungen geführt, sagte eine Veolia-Sprecherin. Das Unternehmen ist für die Straßenreinigung in der Stadt zuständig. Die Sprecherin verwies darauf, dass Reste nach der Silvester-Böllerei nicht achtlos auf der Straße liegengelassen werden sollten.

