Auleben: Bäckermeister bereitet Naschwerk für den Advent

Die Adventszeit ist nur halb so schön ohne Naschwerk. Daher hat Aulebens Bäckermeister Stephan König, wie seine Südharzer Bäckerkollegen, zurzeit alle Hände voll zu tun. Am Dienstag setzte der Meister zum zweiten Mal den Teig für seine beliebten Butterstollen an, die zur Weihnachtszeit weggehen wie warme Semmeln. Heute noch nutzt er das Rezept, das sein Vater Heini König einst an ihn weitergab.