Ellrich. Das Landesbauamt will aber Schäden an dieser Ellricher Straße beseitigen.

Ausbau der Goeckingkstraße in Ellrich nicht im Plan

Das Landesamt für Bau und Verkehr hat jetzt auf die Kritik aus Ellrich am fehlenden Ausbau der Großen Bahnhofstraße und Goeckingkstraße reagiert. „Der Straßenzustand im Bereich Große Bahnhofstraße/Goeckingkstraße der L 1037 ist bekannt. Dieser Bereich bedarf aber einer grundlegenden Sanierungsplanung mit Beteiligung der Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie der Stadt Ellrich mit dem Ziel einer Gemeinschaftsbaumaßnahme“, sagt Andreas Bode, Regionalleiter Nord im Landesamt. Der Straßenbauverwaltung sei hierbei nur für die Straße zuständig. Die Nebenanlagen lägen in der Verantwortung der Stadtverwaltung. Hierbei seien für alle Beteiligten „zeitlich koordinierte Haushaltsansätze“ zu berücksichtigen. „Dieser Streckenzug unterliegt der regelmäßigen Kontrolle des Betriebsdienstes, so dass verkehrsgefährdende Schäden im Rahmen der Unterhaltung zeitnah beseitigt werden“, betont Bode.

Im Jahr 2020 werden in der Stadt Ellrich die Salzstraße, der Radweg parallel zur L 1014 bis zur Landesgrenze Niedersachsen, der Bahnübergang in der Gipsstraße sowie die Wernaer Straße ertüchtigt. „In Planung für die kommenden Jahre ist der Ausbau der Gipsstraße im Anschluss an den Bahnübergang“, so Bode. Die Große Bahnhofstraße/Goeckingkstraße wird nicht genannt.