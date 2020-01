Ausrangierte Bäume werden in vielen Eichsfeldorten abgeholt

Zwar ist Weihnachten noch nicht wirklich vorbei, doch so mancher möchte sich seines Baumes nun entledigen. In vielen Orten des Eichsfeldes werden die ausgedienten Weihnachtsbäume jetzt von fleißigen Helfern eingesammelt.

Samstag, 11. Januar

In Teistungen sollten die Bäume gut sichtbar bereitgelegt werden. Eingesammelt werden sie ab 9 Uhr von der Jugendwehr, die sich über eine kleine Spende freut.

In Worbis können im Rahmen des Wintervergnügens die Weihnachtsbäume am Sonnabend ab 19 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr von den Bürgern selbst zum evangelischen Pfarrhof gebracht und dort gegen ein Heißgetränk getauscht werden.

In Hohengandern sind die jungen Feuerwehrleute und ihre erwachsenen Helfer ebenfalls ab 10 Uhr im Ort unterwegs.

Die Dingelstädter Jugendfeuerwehr macht sich ab 9 Uhr auf den Weg, um in den Straßen der Unstrutstadt die Bäume einzusammeln. Über eine kleine Anerkennung für den Dienst würden sich die Mädchen und Jungen freuen.

Die Jugendfeuerwehr Burgwalde ist ebenfalls fleißig und am Samstag ab 14 Uhr unterwegs.

Die Breitenhölzer Feuerwehr macht sich zum Einsammeln um 13 Uhr auf.

In Holungen findet die Weihnachtsbaum-Aktion ab 10 Uhr statt.

Die Jugendfeuerwehr Birkungen macht sich ab 8 Uhr auf den Weg durch das Dorf.

Freitag, 17. Januar

Die Feuerwehr Wiesenfeld startet an dem Tag um 17 Uhr. Einfach die Bäume an die Straße oder auf den Gehweg legen, empfehlen die Kameraden.

In Breitenworbis haben die Einwohner die Gelegenheit, die Bäume gut sichtbar an die Straße zu stellen. Die Jugendwehr sammelt sie ab 16 Uhr ein. Die Bäume sind dann die Hauptakteure am Samstag auf dem Breitenworbiser Sportplatz, wenn um 16 Uhr der erste Weihnachtsbaum-Weitwurf beginnt.

Samstag, 18. Januar

In Uder sammeln die Pfadfinder ab 9 Uhr die ausrangierten Stücke ein.

Die Jugendwehr Brehme startet ihre Sammelaktion ab 10 Uhr. Die Wehr bittet um eine kleine Spende von 2 Euro pro Baum. Das Geld kommt in voller Höhe der Jugendwehr im Ort zugute.

Ab 10 Uhr finden auch die Bornhagener Bäume ein neues Zuhause. Dafür sorgt die Feuerwehr.

In Heiligenstadt sind neben der Jugendwehr auch die Pfadfinder ab 9 Uhr in allen Straßen unterwegs.

In der Gemeinde Bodenrode-Westhausen ist an dem Tag der Feuerwehrnachwuchs ab 10 Uhr auf Sammeltour.

Und in Rüstungen sorgt die Jugendwehr ab 10 Uhr für den Abtransport der ausrangierten Stücke.

Die Jugendfeuerwehr Zwinge legt ab 10 Uhr los.

Samstag, 25. Januar

In Arenshausen holt die Feuerwehr die Weihnachtsbäume ab 9.30 Uhr ab.

Die Jugendfeuerwehr Kirchworbis sammelt ab 12 Uhr die Bäume ein. In Gruppen ziehen die Kinder und Jugendlichen von Haus zu Haus. Der Service ist kostenlos, dennoch freut sich der Feuerwehrverein über Spenden, die dann der Nachwuchsarbeit zugute kommen.

Samstag, 1. Februar

„Der Baum brennt!“ heißt es bei der Jugendfeuerwehr Heuthen. Am 1. Februar gehen die Mitglieder los und sammeln die ausgedienten Bäume zwischen 13 und 16 Uhr ein. Um 17 Uhr wird dann ein Feuer am Sportplatz entzündet, und es gibt ein gemütliches Beisammensein. Für Gegrilltes und Glühwein ist gesorgt. Alle Einwohner und Freunde der Jugendwehr sind willkommen.