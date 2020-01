Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausstellung zu Grabtuch noch bis Sonntag in Nordhausen

Seit vielen Jahrhunderten werden im Dom zu Turin, in der Kathedrale von Oviedo und in der Dorfkirche von Manopello in den Abruzzen bedeutende Reliquien der Christusverehrung aufbewahrt. Die sicher bekannteste unter ihnen: das Grabtuch von Turin. Doch wer sich zu diesem mysteriösen Objekten weiterbilden will, muss nicht die Reise nach Italien auf sich nehmen. Ein Besuch im Nordhäuser Dom tut es auch. Noch bis Sonntag werden hier zu den Öffnungszeiten des Gotteshauses originalgetreue Abbildungen der Reliquien gezeigt. „Die Ausstellung widmet sich den Untersuchungen und den daraus abgeleiteten Erkenntnissen und lädt darüber hinaus ein, sich mit dem eigenen Glauben auseinanderzusetzen“, lädt die katholische Gemeinde ein.