Deutschlands schlechteste Autobahn-Rastanlage ist in Thüringen

Hermsdorf. Bei einem bundesweiten Test des ADAC hat eine Autobahn-Rastanlage in Thüringen als einzige nur ein „mangelhaft“ erhalten. Das sind die Gründe für die schlechte Bewertung:

Die Rastanlage Hermsdorfer Kreuz West hat bei einem bundesweiten ADAC-Test am schlechtesten abgeschnitten. Die Station an der Autobahn 9 Berlin-Nürnberg erhielt als einzige nur ein „mangelhaft“, wie der ADAC Hessen-Thüringen am Dienstag mitteilte. Die schlechte Note resultiere aus einer begrenzten gastronomischen Auswahl an warmen Speisen, eingeschränkten Services für E-Fahrzeuge sowie fehlender Barrierefreiheit.

Die zweite benotete Thüringer Anlage, das Altenburger Land Süd an der A4 Eisenach-Dresden, wurde als gut bewertet. Sie habe bei der Auswahl an Speisen und dem Service wie Ladesäulen überzeugt, hieß es.

Preise in Gastronomie der Rasthöfe und in Tankstellen-Shops deutlich zu hoch

Der Automobilclub nahm in seinem Test deutschlandweit 40 Rastanlagen unter die Lupe. Davon erreichten 15 eine gute Bewertung und 24 wurden als ausreichend eingestuft. Untersucht wurden Kriterien wie die Sanitärbereiche, Gastronomie, Service, Außenanlagen und Preise.

Die Preise in der Gastronomie der Rasthöfe und in den Tankstellen-Shops seien deutlich zu hoch, hieß es. Sparen könnten Reisende, wenn sie für eine Pause von der Autobahn abfahren und in einer nahe gelegenen Ortschaft einkehren – oder sich einen Snack mitnehmen, so Wolfgang Herda, Verkehrsexperte des ADAC Hessen-Thüringen.