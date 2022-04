Im Vergleich der Bundesländer belegt Thüringen einen Platz im Mittelfeld. Die meisten Autos im Verhältnis zur Einwohnerzahl sind im Saarland und in Rheinland-Pfalz zugelassen, die wenigsten in Berlin und Hamburg.

Diese Landkreise haben die höchste Dichte an Privatautos in Thüringen

Flensburg. Auf dem Land ist die Dichte privater Autos höher als in den Städten. Aktuelle Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes zeigen die Spitzenreiter und Schlusslichter in Thüringen.

Der Landkreis Hildburghausen hat die höchste Dichte an Privatautos in Thüringen. Auf 1000 Einwohner entfallen hier 595 Pkw privater Halter, wie aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Es folgen der Saale-Orla-Kreis (583) und der Landkreis Greiz (578).

Deutlich weniger Autos gibt es in den Städten. Am wenigsten private Pkw entfallen im Freistaat auf Jena (363). Auch in Erfurt (405) und Weimar (412) gibt es vergleichsweise wenige Privatautos.

Insgesamt entfallen auf je 1000 Einwohner Thüringens 520 private Autos und damit ähnlich viele wie im Bundesdurchschnitt (521). Spitzenreiter der Bundesländer ist das Saarland mit 608 privaten Pkw je 1000 Einwohner. Schlusslicht ist Berlin mit 293.

