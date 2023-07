Erfurt hat eine neue Chaoskreuzung

Erfurt. Wenn plötzlich aus einer Straße, aus der sonst nie Autos kamen, welche angefahren kommen, sorgt das für Verwunderung. In Erfurt ist das nun in der Andreasvorstadt der Fall.

Kaum ist die Baustelle eröffnet, beginnt die Anarchie. So spielen sich derzeit teils skurrile Situationen in der Albrechtstraße ab. Die Umleitung ist zwar über die Nordhäuser Straße, die Erhart-Etzlaub-Straße und die Mühlhäuser Straße ausgewiesen.

Doch zahlreiche Autofahrer biegen direkt in die Albrechtstraße ein, die derzeit Einbahnstraße in die andere Richtung als sonst ist. Autofahrer in der Mühlhäuser Straße staunen nicht schlecht, wenn plötzlich Autos aus der Albrechtstraße kommen. Doch wie bei vielen Baustellen braucht es nur ein paar Tage, bis sich alle dran gewöhnt haben. Ursache der Umleitung: Am Knotenpunkt Nordhäuser Straße/Bergstraße wird die Asphaltüberfahrt saniert. Angedacht ist bis zum 21. Juli.