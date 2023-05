Nach Havarie: Vollsperrung der Stauffenbergallee in Erfurt

Erfurt. Die Stauffenbergallee ist eine der meistbefahrenen Straßen Erfurts. Im Juni muss sie für elf Tage gesperrt werden.

Eine Havarie an einer Wasserleitung sorgte im Dezember im Bereich zwischen dem Netto-Markt am Schmidtstedter Knoten und der Iderhoffstraße für erhebliche Beeinträchtigungen in der Stauffenbergallee. Wie die Erfurter Stadtwerke mitteilen, wurde die Straße nach den Reparaturen zeitweilig mit einem Winterprovisorium verschlossen.

Dieses wird vom 5. bis 16. Juni 2023 beseitigt und die Straße wieder endgültig hergestellt. Dafür ist eine Vollsperrung der Stauffenbergallee in stadteinwärtiger Richtung zwischen der Kreuzung Thälmannstraße und der Iderhoffstraße für den genannten Zeitraum notwendig. Der Verkehr wird über die Thälmannstraße oder die Trommsdorffstraße umgeleitet. Die Umleitung wird laut Angaben der SWE entsprechend ausgeschildert. Die Fahrzeugführer werden gebeten, diesen Bereich weiträumig zu umfahren.

Die von der ThüWa ThüringenWasser GmbH beauftragte Firma ist bemüht, die anstehenden Arbeiten kurzfristig auszuführen.

Die Stauffenbergallee wird täglich von tausenden Autofahrern überquert, um zum Arbeitsplatz zu gelangen oder die Kinder in Schule oder Kita zu bringen.