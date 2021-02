Nach starken Schneefällen in Jena steht eine Straßenbahn eingeschneit im Betriebshof in der Dornburger Straße.

Jena. Das reguläre Nahverkehrsangebot in Jena ruht weiterhin. Eine Ausnahme gibt es auf einer Straßenbahnlinie.

Nahverkehr in Jena startet Notbetrieb auf einer Straßenbahnlinie

Der Jenaer Nahverkehr startet am Dienstag, 9. Februar, gegen 4.30 Uhr Uhr einen Notbetrieb auf der Strecke zwischen dem Stadtzentrum und Lobeda (Paradiesbahnhof West – Sportforum – Burgaupark – Bahnhof Göschwitz – Lobeda-West – Lobeda-Ost). Alle anderen Straßenbahnlinien und auch die Buslinien bleiben außer Betrieb. Schnee-Blog: Thüringenforst warnt vor Betreten der Wälder – Schulen bleiben teils geschlossen

Nach Angaben des Jenaer Nahverkehrs soll mit der Notlinie die Erreichbarkeit des Universitätsklinikums in Jena-Lobeda per Straßenbahn sicherstellen. Das Räumungsfahrzeug des Jenaer Nahverkehrs wurde in der Nacht hauptsächlich auf dieser Strecke eingesetzt. Allerdings fuhr dafür der versprochene Pendelverkehr für die Mitarbeiter des Universitätsklinikums nicht. Mitarbeiter berichten, dass sie vergeblich gewartet und anschließend per Anhalter zum Klinikum gefahren sind.

Sicherer Betrieb auf anderen Linien nicht möglich

Der sichere Betrieb weiterer Straßenbahnlinien und Streckenabschnitte kann aufgrund der extremen Witterung aktuell noch nicht wieder aufgenommen werden, heißt es vom Jenaer Nahverkehr. Besonders betroffen sind beispielsweise die Linien 1 und 4 in Richtung Zwätzen. Hier ist noch nicht geräumt. Nur die beheizten Weichen sind frei von Eis und Schnee.

Auch die Buslinien können derzeit noch nicht wieder in Betrieb genommen werden. Das gilt auch für den Linienbetrieb der JES, die für den Linienverkehr unter anderem im Saale-Holzland-Kreis zuständig ist.

Sobald ein sicherer Busverkehr bei dieser Witterungslage möglich ist, wird der Jenaer Nahverkehr auch den Busverkehr schrittweise wieder aufnehmen, kündigte das Unternehmen an. Dies wird im Tagesverlauf entschieden.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass es an den Anzeigen mit den Fahrgastinformationen an den Haltestellen aktuell zu fehlerhaften Darstellungen kommt. An diesem technischen Fehler wird gearbeitet. Fahrgäste werden gebeten, diese Informationen zu ignorieren.

Kampf gegen die Schneemengen: Die fleißigen Helfer

FC Carl Zeiss Jena: Wenn alles anders kommt als erwartet