Neuvorstellung: Mazda3 – ein Japan-Golf unter Hybriddoping

Sofia. Der Mazda3 ist nun auch mit 150 PS-Saugbenziner und milder Elektrounterstützung am Start.

Bei Mazda in Hiroshima setzt man schon immer auf außergewöhnliche Wege. Das gilt für die Designphilosophie und Motorentechnologie gleichermaßen. Das nach seinem Erfinder Felix Wankel benannte Antriebsaggregat zum Beispiel war ab 1970 in mehreren Mazda-Modellen wahlweise sowohl mit so einem Kreiskolben- als auch Hubkolbenmotor unterwegs. Durchsetzen vermochte sich das Wankelprinzip jedoch (noch) nicht.