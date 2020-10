„Wird heute auch gefahren?“, fragt mich ein Journalistenkollege vor der Weltpremiere des Opel Mokka. „Nee. Es ist nur eine statische Präsentation. Wir haben aber eine halbe Stunde Zeit zur Sitzprobe…“ Opel-Manager Axel Seegers bringt mich vor der offiziellen Veranstaltung in einer riesigen Halle zu meinem Modell.

„Dreizylinder-Benziner mit 130 Turbo-PS in der GS Line-Ausstattung“, sagt der Pressemann. Sieht der scharf aus denke ich und kann mir eine Bemerkung nicht verkneifen: „Ich denke es geht hier zur Weltpremiere nur um den batterie-elektrischen Mokka.“ Seegers schmunzelt: „Nein. Der Mokka ist der erste Opel, der ab sofort als Benziner, Diesel und als reines Elektroauto bestellt werden kann.“

Ich nehme in einem desinfizierten Wagen Platz und blättere schon mal in der druckfrischen Preisliste. Das Basismodell mit 100 PS ist ab 19.990 Euro zu haben. Inklusive Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Müdigkeitserkennung, Spurhalte-Assistent sowie Geschwindigkeitsregler und -begrenzer. Die 30 PS stärkere 1,2-Liter-Maschine steht ab 24.765,00 Euro in der Liste. Für das neue Kompakt-SUV mit 1,5-Liter-Vierzylinder-Diesel (110 PS) werden 23.595,00 Euro aufgerufen. Der Mokka-e kostet mindestens 32.990 Euro. Nicht gerade ein Pappenstiel. Doch zum Glück gibt es ja noch die Innovationsprämie von bis zu 9570 Euro. Schnell den Rechner eingeschaltet. Das Ergebnis ist verlockend: 23.420 Euro.

Erstmals ist das Cockpit in einem Opel voll digitalisiert. Foto: Bernd Scheffel

Mir könnte aber auch Opels Leasingangebot gefallen, von dem später auf der eigentlichen Präsentation zu erfahren ist: „Den neuen Mokka gibt es in Deutschland schon ab 129 Euro im Monat. Bei einer Anzahlung von weniger als 3000 Euro“, hatte Opel-Chef Michael Lohscheller verkündet. Das könnte meiner Frau wohl auch gefallen. Doch der Stromer würde bei ihr garantiert durchfallen, wenn ich ihr sage, dass es für den Mokka-e keine Anhängerkupplung für unseren Heckfahrradträger gibt. Schließlich will sie im Urlaub an der Ostsee auf keinen Fall mit einem Mietfahrrad durch die Gegend fahren… Also noch nichts mit reinem E-Antrieb. Reichweitenverlust hin oder her. Da sollten sich die Tüftler von der Blitzmarke doch möglichst schnell was einfallen lassen. Denn Elektrofahrer fahren auch gern mal mit ihren E-Bikes oder auch normalen Fahrrädern. Wie wäre es denn mit einem neuen Flex Fix, bei dem ein Trägersystem wie eine Schublade unterm Heck gezogen wird? Vielleicht hätte auch Opel-Markenbotschafter Jürgen Klopp Interesse an so einem Feature. Der Erfolgstrainer des FC Liverpool war zur Weltpremiere des dreifachen Mokkas zwar nicht live dabei, doch Kloppo durfte in England wenigstens ein paar Runden mit einem Vorserienfahrzeug drehen. „Das Beste: Der Mokka fährt sich auch so cool, wie er aussieht. So muss ein neues Auto heute sein“, sagte Jürgen per Videobotschaft ganz begeistert. Wir dürfen auf die erste Mokka-Fahrt vielleicht im Dezember gespannt sein.