TV-Talk über autonomes Fahren mit OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch

Gera. OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch moderiert am Donnerstag eine Fernsehdiskussion in Gera - zum Thema „Autonomes Fahren“. Der Talk ist im Netz und im TV zu erleben.

Die TV-Talkreihe „Smart City“ beschäftigt sich am Donnerstag, 5. August, mit dem Thema „Smart City und neue Mobilität: Fahren ohne Fahrer!?“

Gesprächsteilnehmer sind diesmal Katrin Leicht, Projektleiterin für automatisiertes Fahren beim Tüv Nord, Katrin Schleife, Beraterin im Smart-City-Team von Fujitsu, Geras Oberbürgermeister Julian ­Vonarb und Fahrschul-Unternehmer Mike Fischer. OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch wird die Runde moderieren. Zuvor hält Mike Fischer noch einen Impulsvortrag.

In der Veranstaltungsreihe „Smart City – Wie wollen wir leben? Was ändert sich in einer digitalen Welt?“ wollen sich fünf Partner in fünf Live-TV-Talks dem Thema nähern und dabei die Bürgerinnen und Bürger in die Diskussion einbinden. Zu den Projektpartnern gehören u.a. die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), Funke Medien Thüringen und die Landesmedienanstalt.

Die Veranstaltung wird am Donnerstag von 11 bis 13 Uhr im Livestream unter www.tlm.de übertragen und steht anschließend unter www.otz.de zur Verfügung. Zusätzlich erfolgt vom 11. bis 18. August die thüringenweite Ausstrahlung im Lernsender „Labor14“. Fragen können während des Gesprächs unter medienbildungszentrum-gera@tlm.de gestellt werden.

