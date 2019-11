Toulouse. In der Nähe von Toulouse in Frankreich ist am Montag eine Hängebrücke eingestürzt. Eine 15-Jährige ist bei dem Unglück gestorben.

Autobrücke in Frankreich eingestürzt – 15-Jährige stirbt

In Frankreich ist am Montagmorgen eine Hängebrücke zusammengebrochen. Zwei Fahrzeuge seien in den Fluss Tarn gestürzt, berichtete die Polizei. Nach Angaben der Feuerwehr wurden mindestens neun Menschen verletzt, zwei von ihnen seien in Lebensgefahr. Mindestens eine Person ist bereits uim Leben gekommen – eine 15-Jährige.

„Die Brücke ist völlig eingestürzt. Wir wissen mit Sicherheit, dass zwei Fahrzeuge abgestürzt sind, ein drittes Fahrzeug wurde gesehen“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montagmorgen dem Sender BFMTV. Die Feuerwehr forderte Autofahrer auf, das Gebiet zu meiden.

Mehrere Menschen würden laut Medienberichten weiter vermisst. Die 15-Jährige hatte in einem der Autos gesessen, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks auf der Brücke befand. Sie saß im Wagen ihrer Eltern.

[MàJ] Un pont suspendu s'effondre dans la rivière à Mirepoix-sur-Tarn au nord de Toulouse. Au moins un mort et des blessés (📸 @olecorre) https://t.co/xPMeHUOeCL pic.twitter.com/lpKxlT1dFy — Sébastien Marcelle (@SebMarcelle) November 18, 2019

Brücke in Frankreich eingestürzt: Hat ein Lkw das zulässige Gewicht überschritten?

„La Depeche du Midi“ berichtet auf Ihrer Webseite zudem, ein Lastwagen, der das zulässige Gesamtgewicht überschritten habe, sei zuvor auf die Brücke gefahren.

„Ich war am Montagmorgen gegen 8.00 Uhr in meinem Badezimmer und hörte einen gewaltigen Lärm“, sagte der Anwohner Philippe Duguet der Zeitung. „Ich wohne 300 Meter von dieser Brücke entfernt und es ist eine Route, die ich oft nehme.“

Die 150 Meter lange und fünf Meter breite Brücke verbindet die Ufer des Flusses und die Orte Mirepoix-sur-Tarn und Bessières rund 35 Kilometer nordöstlich von Toulouse. Sie wurde 1935 erbaut und 2003 renoviert.

Auf Bildern ist zu sehen, wie die Brücke teils im Fluss versinkt. Rettungskräfte suchen derzeit mit Schlauchbooten auf dem Fluss nach Opfern. Auch Taucher sind im Einsatz.

Im August 2018 starben beim Einsturz der Morandi-Brücke im norditalienischen Genua 43 Menschen. Die Brücke stand mitten in einer bewohnten Umgebung. (mbr)