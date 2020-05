Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Autodisco mit Melanie Müller – 300 Gäste feiern in ihren Wagen

Um die 300 Gäste seien zu der an das Prinzip von Autokinos angelehnten Veranstaltung in einem Industriegebiet neben dem Flugplatz Nobitz gekommen, sagte Organisator Marco Müller am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Die Stimmung war super, die Leute tanzten in den Autos mit und wedelten mit Leuchtstäben, die sie am Eingang bekommen haben.“

Der Bürgermeister von Nobitz, Hendrik Läbe (SPD), sagte nach der Veranstaltung: „Es lief alles gut, Melanie Müller hat den Laden gerockt.“ Vereinzelt hätten Ordnungskräfte zwar am Samstagabend eingreifen müssen, weil die Leute sich nicht an die Corona-Abstandsregeln hielten und doch außerhalb von Autos mittanzen wollten. „Aber sie folgten den Aufforderungen und waren insgesamt vernünftig.“

Für kommenden Samstag sei bereits die nächste Autodisco geplant, so Müller: Eine „Caronadisco“ mit den DJs Housekasper, Marc Heydecke und E-Dul.

Bei der Autodisco fahren Gäste in ihren Wagen auf einen Platz und parken um eine Bühne herum. Von den Autos aus können sie dann die Auftritte verfolgen. Das Format wurde bereits in anderen Städten erprobt, etwa auch in Görlitz.

