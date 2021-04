Autokorso in Ilmenau macht auf Existenznöte aufmerksam

Ilmenau. Mit einem Autokorso durch Ilmenau sollte Ostersamstag auf die Existenznot mittelständischer Unternehmen durch die Corona-Krise aufmerksam gemacht werden.

86 Fahrzeuge haben sich am Samstagnachmittag an einem Autokorso durch Ilmenau beteiligt, um auf die Existenznot vieler mittelständischer Unternehmen durch die Corona-Krise aufmerksam zu machen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Vom Parkplatz in der Ilmenauer Allee fuhren die Teilnehmer über die Ziolkowskistraße und Unterpörlitzer Straße am Bahnhof vorbei. Weiter ging es über die Langewiesener Straße bis hin zum Technikum in der Weimarer Straße, wo sich der Korso dann auflöste.

Laut Einsatzleiter Klaus Koch von der Polizei Ilmenau verlief die angemeldete Demonstration friedlich und ohne weitere Vorkommnisse. Viele lokale Unternehmer sollen sich an der Aktion beteiligt haben.