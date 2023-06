Baby-News bei Bushido und Anna-Maria

Berlin Der Rapper und seine Frau haben bereits sieben gemeinsame Kinder. Nun gibt es wieder Nachwuchs. Auf Instagram präsentiert das Paar einen positiven Schwangerschaftstest.

Baby-News im Hause Bushido: Der Rapper und seine Frau Anna-Maria Ferchichi haben bekanntgegeben, dass sie nach sieben gemeinsamen Kindern wieder Nachwuchs erwarten. „Wann hatte ich denn zuletzt meine Tage? Ist ja auch schon zwei Wochen zu spät“, sagte Bushidos Frau in ihrer Instagram-Story, die sie am Mittwoch hochlud. Gemeinsam mit einer Freundin habe sie dann einen Schwangerschaftstest gemacht. „Ey und dann ist der positiv - und zwar sofort“, schilderte die 41-Jährige. Sie wisse, dass sie diese Nachricht noch in einem sehr frühen Stadium verkünde. „Nehmen wir wie's kommt“, so Ferchichi.

Zuvor hatte ihr Mann Bushido das Bild eines positiven Schwangerschaftstests in seiner Instagram-Story veröffentlicht. Gehalten wird der Test offensichtlich von einer Frauenhand. Dazu verlinkte der Rapper den Instagram-Account seiner Frau und schrieb: „Ich liebe dich über alles“. Anna-Maria teilte das Foto ebenfalls in ihrer Story. „Ich bin einfach so gesegnet“, so Bushido. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Der 44-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi heißt, und seine Frau sind seit 2012 verheiratet und haben bislang sieben gemeinsame Kinder, ein Kind brachte Anna-Maria aus einer vorherigen Beziehung mit in die Ehe. Zuletzt brachte seine Frau Drillinge zur Welt.