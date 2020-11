Bad Berkaer Feuerwehrmänner zurück aus der Quarantäne

Dass auch Retter in Zeiten der Pandemie nicht unter einer schützenden Glocke agieren, musste in den vergangenen Tagen die Freiwillige Feuerwehr Bad Berka erfahren. Ein Infektionsfall stellte in der Stützpunktwehr des Südkreises gleich zwölf Einsatzkräfte vorübergehend außer Dienst. Inzwischen sind die Reihen der Kurstädter Brandschützer aber wieder komplett. Am Montag, 9. November, endeten die letzten der amtlich angeordneten Quarantänefristen – zum Glück ohne Neuerkrankung. Corona-Blog: Über 30-Kita-Kinder in Quarantäne geschickt – Hamsterkäufe schaden den Tafeln

Das Problem hatte vor zwei Wochen seinen Anfang genommen. Kameraden der Bad Berkaer Feuerwehr hatten sich am 26. Oktober zu einer der regelmäßigen Schulungen getroffen. Am 30. Oktober bestätigte es sich jedoch, dass einer aus dieser Runde mit dem Corona-Virus infiziert war. Für den Betreffenden ordnete das Gesundheitsamt des Landkreises ebenso umgehend Quarantäne an wie für eine enge Kontaktperson im privaten Umfeld. Auf welchem Wege sich der Erkrankte ansteckte, sei im Nachgang nicht zu ermitteln gewesen.

Da sich der Kamerad während der Schulung natürlich mit weiteren Feuerwehrleuten der Stadt in einem Raum befand, hatte die Infektion für die Bad Berkaer Einsatzabteilung noch weitreichendere Konsequenzen. Immerhin elf ihrer Feuerwehrleute galten als Kontaktpersonen und mussten ebenfalls für zwei Wochen in Quarantäne.

Welche Folgen diese personelle Einschränkung für die Einsatzfähigkeit der Bad Berkaer Feuerwehr hatte, vermochte das Landratsamt in Apolda nicht einzuschätzen. „Die Absicherung des Brandschutzes obliegt nicht dem Gesundheitsamt; die Absicherung desselben ist durch die örtlichen Behörden sicherzustellen", teilte die Kreisverwaltung auf Anfrage mit.

Für die örtliche Behörde konnte Bürgermeister Michael Jahn (CDU) indes beruhigen. Obwohl die Einsatzkräfte in der Zeit ihrer Quarantäne nicht zur Verfügung standen, konnten die verbleibenden den Brandschutz in der Stadt absichern. Immerhin verfüge die Wehr der Kernstadt über 31 aktive Kameraden. Hinzu kommen aus den Ortsteilen 21 Einsatzkräfte in Tannroda, 13 in Gutendorf und sieben in Schoppendorf. Und von denen habe niemand an der betreffenden Schulung teilgenommen, so dass sie im Ernstfall mit der Stützpunktwehr hätten ausrücken können. „Außerdem haben wir auch die Feuerwehren unserer Nachbarn in Blankenhain und Kranichfeld von unseren Quarantänefällen informiert und für den Fall der Fälle ihre Hilfe erbeten", so Jahn. Zum Glück habe es in den vergangenen zwei Wochen aber keinen Fall in der Kurstadt gegeben, der ein entsprechend großes Aufgebot an Brand- und Katastrophenschützern gefordert hätte.

Ebenso glücklich ist der Bürgermeister darüber, dass sich inzwischen sämtliche Einsatzkräfte gesund aus der Quarantäne zurückgemeldet haben und keiner von ihnen eine Erkrankung ausbrütete.