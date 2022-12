Bad Langensalzaer Gastronom spendiert Tafel-Kunden Weihnachtsessen

Toni Hyseni sagt, seine Einladung kommt aus tiefstem Herzen. Denn er weiß, was Armut bedeutet.

Bad Langensalza. Der Bad Langensalzaer Gastronom Toni Hyseni hat ein großes Herz. Jetzt lud er Menschen zum Weihnachtsessen, die sich einen Restaurant-Besuch nicht leisten können.

Der Bad Langensalzaer Gastronom Toni Hyseni hat rund 50 bedürftigen Menschen ein Weihnachtsessen spendiert. Er empfing sie am Donnerstag in seinem Harth-Haus-Restaurant. „Die Einladung kommt aus tiefstem Herzen. Das ist das wenigste, was ich geben kann“, sagte er.

Hyseni weiß, dass bei vielen das Geld immer knapper wird. So haben auch Hilfseinrichtungen wie die Tafeln in der Region steigenden Zulauf. Ihnen wollte der Gastronom, der mehrere Restaurants betreibt, daher jetzt in der Weihnachtszeit etwas Gutes tun.

Zunächst hatte Hyseni überlegt, Essen zur Tafel in Bad Langensalza zu bringen. Doch der logistische Aufwand wäre zu hoch gewesen. „Auch das festliche Ambiente hätte gefehlt“, berichtet er. Daher rief er bei der Tafel an, um die Menschen ins Harth-Haus einzuladen.

Salza-Tours stellt für Transport kostenlos Bus zur Verfügung

Problem: Die Betroffenen sind nicht mobil und zur Natur-Erlebnis-Gaststätte, die sich am Wald Richtung Eisenach befindet, fährt der öffentliche Nahverkehr nicht. Hyseni griff also erneut zum Telefon, um einen Bus bei Salza-Tours zu organisieren. Wenig später rief dessen Geschäftsführer Mario König zurück und informierte ihn, dass er die Aktion toll findet und er deshalb den Bus kostenlos zur Verfügung stellt.

Am Donnerstag saß König bei dieser Sonderfahrt selbst am Steuer. Und er war noch immer voller Begeisterung. „Es ist Weihnachten, so eine Aktion kann man doch nur unterstützen.“

Für die besonderen Gäste gab es ein Buffet – mit einer Auswahl von Vorspeisen, einem Hauptgang und Dessert. Sie alle hatte Hysenis Einladung sehr überrascht. Die meisten der Tafel-Kunden waren seit Jahren nicht mehr in einem Restaurant, weil sie sich das nicht leisten können.

„Ich weiß, was Armut bedeutet“, so Hyseni. Er war 1993 vor dem Krieg aus seiner Heimat – dem Kosovo – geflohen. Auch zwei seiner drei Brüder verließen das Land wegen der dort eskalierenden Gewalt. Hyseni erinnert sich noch an die quälende Ungewissheit, weil es die Geschwister zunächst in unterschiedliche Richtungen verschlug. Erst später fanden sie sich wieder.

Hyseni hat ein großes Herz. Er sponsert auch Vereine der Region und hat immer Freikarten für die Eisbahn dabei, wenn er in der Kurstadt die Eisbahn betreibt, die in diesem Jahr wegen hoher Miet- und Energiekosten pausiert. „Ich schaue immer nach Kindern, die sich den Eintritt nicht leisten können.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Rot-Weiß Erfurt bittet um Spenden warmer Kleidung

Experten: Die Armut hat in Deutschland deutlich zugenommenBad Langensalzas Tafel in Not, aber ein Supermarkt schmeißt Lebensmittel lieber weg