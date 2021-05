Jörg Schrickel (links) und die beiden Pflegeunternehmenschefs Christine und Sascha Zwinscher begutachten einen der Gemeinschaftsbereiche. Hier kommen pro Etage zwölf Bewohner aus dem Bereich WG zusammenkommen. Eine knapp 50 Quadratmeter große Terrasse grenzt an den in zwei Teile geteilten Speise- und Wohnraum an.