Nordhausen. Die Gästezahl des Hallenbades in Nordhausen stieg im vergangenen Jahr leicht an.

Badehaus in Nordhausen wird immer beliebter

Zufrieden zeigt sich Badehaus-Chef Jens Eisenschmidt mit der Gästezahl des Vorjahres. Gegenüber 2018 sei diese um drei Prozent auf rund 150.000 gestiegen. Dieses Ergebnis spreche für die guten Leistungen seines Teams, „zumal die Sperrungen in der Grimmelallee und die Preisanpassungen Ende 2018 das Geschäft nicht einfacher gemacht haben“, betonte Eisenschmidt am Montag zum 19. Geburtstag des Badehauses. In der Jahresbilanz stehen allein 1039 Kindergeburtstagsgäste, 988 Massagen, 278 Teilnehmer an Schwimmkursen, 149 Wohnmobilgäste und 36 Aquasportkurse.