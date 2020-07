Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bauarbeiten bei Kraja wirken sich auf Bus aus

Aufgrund von Bauarbeiten zwischen Kraja und Kleinbodungen kommt es in der Zeit vom 6. Juli bis voraussichtlich 31. Oktober dieses Jahres zu Einschränkungen auf der Regionalbuslinie 27, kündigen die Nordhäuser Verkehrsbetriebe an. Die Linie 27 verkehrt vom 6. bis 19. Juli zwischen dem Bahnhofsplatz in Nordhausen und Großbodungen zu den Abfahrtszeiten gemäß Fahrplan. Vom 20. Juli bis voraussichtlich 30. August wird die Haltestelle Kraja/Kreuzung nur über Stichfahrten durch die Fahrtnummern 25, 33, 51, 59, 4, 12, 32 und 46 zu den bekannten Abfahrtszeiten nach vorheriger telefonischer Anmeldung bedient. Die Anmeldung ist unter der kostenfreien Rufnummer 0800 6396390 bis eine Stunde vor der fahrplanmäßigen Abfahrt anzumelden.

Die Haltestelle Kleinbodungen/Schacht kann vom 20. Juli bis voraussichtlich 30. August nicht bedient werden. Über die Verkehrsdurchführung ab 31. August soll später gesondert informiert werden.

Weitere Fragen beantworten die Mitarbeiter der Betriebsleitzentrale unter 03631 / 63 92 15.