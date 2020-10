Bauarbeiten in Nordhausen kommen schneller voran als geplant

Aufgrund der Bauarbeiten in der Uferstraße kam es in den vergangenen acht Tagen zu Behinderungen. Nicht nur im Autoverkehr, sondern auch auf den Straßenbahnlinien 1 und 10 sowie den Stadtbuslinien A und F. Doch am Montag gab es gute Nachrichten. „Die Bauarbeiten in der Uferstraße konnten vorfristig beendet werden“, berichtet Marco Weißkopf, stellvertretender Verkehrsmeister bei den Nordhäuser Verkehrsbetrieben. Somit verkehren ab Dienstag, 27. Oktober, die Straßenbahnlinien 1 und 10 sowie die Stadtbuslinien A und F im genannten Bereich wieder gemäß Fahrplan. Der eingerichtete Schienenersatzverkehr entfällt damit. „Aufgrund von Restarbeiten kann die Haltestelle Südharz-Galerie von den Stadtbuslinien A und F jedoch weiterhin nicht bedient werden“, erklärt Marco Weißkopf.