Bauarbeiten in Sundhausen behindern Regionalbuslinie 20

Sundhausen. Bis Juni können nicht alle Haltestellen zwischen Nordhausen und Auleben bedient werden. Ein Ersatz wird in der Sondershäuser Straße geschaffen.

Aufgrund von Bauarbeiten in Sundhausen kommt es in der Zeit vom 28. April bis voraussichtlich 4. Juni dieses Jahres zu Behinderungen auf der Regionalbuslinie 20, teilen die Nordhäuser Verkehrsbetriebe mit. „Für die Haltestelle Sundhausen/Uthleber Straße wird in der Sondershäuser Straße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet“, kündigt Verkehrsmeister Gerd Grübner an. „Für Busse, die von Nordhausen nach Auleben sowie von Auleben nach Nordhausen verkehren, entfallen die Haltestellen Uthleben/Baumschule und Uthleben/Mönchsgasse. Auf den Fahrten 36 und 44 werden die Haltestellen Uthleben/Baumschule und Uthleben/Mönchsgasse bedient.“ Die Verkehrsbetriebe bitten ihre Fahrgäste um Verständnis.

Weitere Fragen zum Fahrplan beantworten die Mitarbeiter im Stadtwerke-Servicecenter telefonisch unter 03631 / 62 91 70. Das Servicecenter hat wochentags von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie von 13.15 bis 17 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Öffnungszeiten stehen die Mitarbeiter der Betriebsleitzentrale unter 03631 / 63 92 15 oder 03631 / 63 92 16 zur Verfügung.