Bauarbeiten in Tannenfeld sind gestartet

Gut zwei Jahre nach dem Verkauf von Schloss und Park Tannenfeld an die Tannenfeld GmbH sind dort am 4. November 2019 die Arbeiten gestartet. Begonnen wird mit einem Abriss, Schwerpunkt ist der Wirtschaftshof. Dazu zählen im Wesentlichen das Heizhaus mit Esse, das Gewächshaus, die alte Gärtnerei sowie die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts errichteten Garagen und Baracken. Zudem wird die Heiztrasse zurückgebaut und entsorgt. Im Park muss die zusammengebrochene Männerliegehalle abgerissen werden.

Die Vorbereitung des Baustarts nahm die meiste Zeit seit September 2017 in Anspruch. Hauptgrund dafür waren die objektspezifischen Gegebenheiten hinsichtlich des Denkmalschutzes. Um alle erforderlichen Genehmigungen dafür zu bekommen, musste der Architekt der Tannenfeld GmbH, Jürgen D. Wiegel aus Halle, umfangreiche Vorarbeit leisten. Damit werde sichergestellt, dass das Geplante keinerlei Einfluss auf den verbleibenden, denkmalgeschützten Gebäudebestand hat. „Natürlich hat sich die Investorengruppe einvernehmlich mit den genehmigenden Stellen auf eine Reihe von Auflagen verständigt, die der Besonderheit der Anlage in hohem Maße Rechnung tragen“, informiert Burkhard Schreiber, Sprecher der Investorengemeinschaft.

Einschränkungen für die Besucher

Während der Bauarbeiten wird es aus Sicherheitsgründen nur teilweise und zeitlich begrenzt zu Einschränkungen für die Besucher der Schloss- und Parkanlage kommen, da sich die Rückbauarbeiten im Wesentlichen auf den Wirtschaftshof der Anlage konzentrieren.

Aktuell steht die Tannenfeld GmbH in Verhandlungen mit potenziellen Interessenten für die Betreibung der Schloss- und Parkanlage Tannenfeld. Burkhard Schreiber: „Mit dem Kauf des Schloss- und Parkensembles in Tannenfeld im Landkreis Altenburger Land übernehmen wir regionale Verantwortung.

Unser Credo lautet: Lerne aus der Vergangenheit, lebe in der Gegenwart, plane für die Zukunft.“ Dem entsprechend will das Unternehmen diesen historisch einzigartigen Ort erhalten. Dabei setzt es auf fachlich fundierte Pflege und Therapie von Menschen, die an Demenz oder anderen psychischen Erkrankungen leiden. Das Nutzungskonzept biete die Möglichkeit, sowohl an die wirtschaftliche Blütezeit der Gesamtanlage unter dem Mediziner Paul Tecklenburg als auch an die Tradition der Begegnung und des Austausches wie zu Anna Dorothea von Kurlands Zeiten anzuknüpfen.

Denkmalschutz wird beachtet

Geplant ist ambulantes Wohnen mit 81 Plätzen in vier altehrwürdigen Häusern: Haus Talegg-Waldegg mit 36 Appartements, Herrenhaus Tannegg mit 12 Appartements, Haus Planegg mit 21 Appartements- Wohnhaus mit 12 Appartements. Die bauliche Fertigstellung aller Häuser erfolge unter Beachtung aller denkmalschutzrelevanten Aspekte. Zudem ist die Erweiterung um 100 Pflege-/Kurplätze mit einem Neubau geplant, der an das bestehende Infrastrukturnetz angebunden wird.

Das sanierte Schloss wird mit Kultur, Veranstaltungen, Café und Wohnappartements ein Ort der Begegnung und des Austausches. Veranschlagt für die Umsetzung des gesamten Projektes sind rund zehn Millionen Euro. Das Vorhaben der Tannenfeld GmbH genieße die Unterstützung durch das Landratsamt Altenburger Land sowie das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie.

Unterdessen will das Unternehmen seine Öffentlichkeitsarbeit für die Schloss- und Parkanlage Tannenfeld zeitgemäß, informativ und aktuell gestalten. Eine eigene Internet-Seite ist deshalb online gegangen. „Damit sind wir in der Lage, die Öffentlichkeit mit allen relevanten Informationen rund um die Schloss- und Parkanlage auf dem Laufenden zu halten“, so Schreiber dazu.

Informationen zu Schloss Tannenfeld

Tannenfeld liegt auf einer bewaldeten Anhöhe im Landschaftsschutzgebiet Sprottetal-Ortsteil der Gemeinde Löbichau im Landkreis Altenburger Land, die spätbarocke Schlossanlage mit Landschaftspark in englischem Stil entstand um 1800. Der Park ist rund 15 Hektar groß. Mit Schloss Löbichau bildete Tannenfeld bis 1821 den Musenhof Löbichau. Ab 1899 war es Heil- und Pflegestätte für Psychiatrie und Neurologie. 1911 erfolgte der Schlossanbau und ein französischer Garten wurde angelegt. Die Villen Tannegg, Planegg, Talegg-Waldegg sowie Liegehallen und Wirtschaftsgebäuden wurden gebaut. Die Gesamtanlage genießt den Status als Kultur-, Natur-, Industrie- und Architekturdenkmal. Seit 2017 in Eigentum der Schloss- und Parkanlage Tannenfeld Grundstücksgesellschaft.