Baulandoffensive in Leinefelde-Worbis geht weiter

Der Hauptausschuss der Stadt Leinefelde-Worbis hat in seiner Sitzung am Montag 24 Beschlüsse einstimmig gefasst, die vom Bauausschuss vorgelegt worden sind. Dazu zählen unter anderem diverse Aufstellungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen. So zum Beispiel in Breitenholz. Dort soll ein Wohngebiet am Wobiser Weg entstehen. Auch soll die planungsrechtliche Zulässigkeit für den bereits vorhandenen Reitplatz geschaffen werden. In Worbis sollen in der Nordhäuser Straße ebenfalls vier bis fünf Eigenheime entstehen.

Im Bereich der Querstraße in Worbis soll mit einer Änderung des Flächennutzungsplans ein Gebiet als Mischgebiet festgesetzt werden, um dort die Ausweisung als Wohn- und Gewerbeflächen im Bebauungsplanverfahren vorzubereiten. Einerseits soll dort der Bedarf an gewerblicher Expansion der ansässigen Firma, andererseits der Bedarf an Wohnbauflächen für bestimmte Familien geschaffen werden. Weiter ging es um die Erweiterung des Lebensmittelmarktes im Hausener Weg in Worbis. Dieser soll modernisiert und von derzeit 780 auf 1200 Quadratmeter erweitert werden. Auch brachte der Hauptausschuss neue Garagenstandorte in Leinefelde nahe des Solargebäudes auf den Weg. Dort soll ein weiterer Ersatzstandort für den Garagenkomplex in der Südstadt geschaffen werden. 20 bis 30 könnten dort entstehen. In Kallmerode besteht auch Bedarf an Bauplätzen. Der Hauptausschuss beschloss die Aufstellung des Bebauungsplans entlang der verlängerten Musserstraße. Das Gebiet ist ortsnah am Friedhof und am öffentlichen Spielplatz gelegen. Auch ist dort teilweise schon eine Erschließung vorhanden. Auch im neuen Ortsteil Hundeshagen sollen Bauplätze geschaffen werden. Im geplanten Bereich an der Dautel können für den Ort zehn bis zwölf Bauplätze für Eigenheime erschlossen werden. Auch wurde die Aufstellung zweier B-Pläne in Kirchohmfeld am Heinrichsberg und an der Bodensteiner Straße beschlossen. Um maximal 14 Bauplätze insgesamt geht es dort. Und auch an der Heinrich-Heine-Straße, am Ortsausgang Richtung Worbis sollen neun bis zehn Bauplätze erschlossen werden. Um den Plan eines Entertainmentcenters bei Breitenbach nahe der A 38 nach vorn zu bringen, beschloss der Ausschuss weiterhin eine Änderung des B-Planes in diesem Bereich. Bürgermeister Marko Grosa (CDU) sprach von handfesten Planungen in Bezug auf eine Fastfood-Kette, eine Tankstelle und eine Spielothek. Die Firma Würth werde auch auf dem Gelände vorhanden sein. Für Kino und Diskothek gebe es dagegen noch keine konkreten Pläne oder gar Zusagen. Alle Beschlüsse müssen Anfang Dezember noch durch den Stadtrat.