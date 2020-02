Baurecht für neues Wohngebiet in Nordhausen frühestens ab August

Verteidigt hat die Stadtverwaltung ihre Entscheidung, den Bau von zwei dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) in Nordhausen-Nord ohne rechtskräftigen Bebauungsplan genehmigt zu haben. „Der vom Stadtrat beschlossene Rahmenplan für Nordhausen-Nord gab uns die Sicherheit, dass er dieses Vorhaben befürwortet“, erklärte Martin Juckeland, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung. Rechtlich gebe es die Möglichkeit einer solchen vorzeitigen Genehmigung, wenn davon auszugehen ist, dass das Bauprojekt auch dem Inhalt des Bebauungsplans entspricht.

Für das benachbarte geplante Wohngebiet für 60 bis 70 Einfamilienhäuser indes sei der Rahmenplan nicht konkret genug, deshalb soll hierfür ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Hierzu will die Stadt am Mittwoch, dem 5. Februar, ab 18 Uhr im „Nordhaus“ informieren. Unterdessen lief bereits am Montag die zweiwöchige Frist der öffentlichen Auslegung des Planvorentwurfs ab, in welcher sich die Öffentlichkeit dazu äußern konnte.

Juckeland betont allerdings, dass es eine weitere Möglichkeit gibt, Stellung zu nehmen: „Nach Beschluss des Bebauungsplanentwurfs folgt dessen öffentliche Auslegung über mehr als einen Monat hinweg.“ Dieser Stadtratsbeschluss ist für März anvisiert, der eigentliche Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan könnte im Juli gefasst werden. „Im Idealfall hätten wir ab August Baurecht.“ Für die auf dem Areal befindlichen Garagen gilt es, Kündigungsfristen von bis zu zwei Jahren einzuhalten. Eine Teilfläche des geplanten Einfamilienhaus-Gebiets gehört der SWG.