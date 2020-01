Baustart für Kindergarten in Bernterode/Wipper in Sicht

Gute Nachrichten hatte Patricia Poggel, Vorsitzende der Bürgerstiftung Bernterode, auf der Stifterversammlung im Feuerwehrgerätehaus. „Seit dem 11. Dezember 2019 liegt die Baugenehmigung für den neuen Kindergarten vor“, konnte sie am Ende ihres Rückblicks auf das erste Jahr der Stiftung verkünden. Zwar wird dieser nun nicht gänzlich von der Stiftung gebaut, doch ohne das Engagement aller „wären wir längst noch nicht so weit“. Nach vielen Gesprächen habe man einen für alle guten Kompromiss gefunden. Poggel betonte aber auch immer wieder, dass der notwendige Neubau eines Kindergartens zwar Anlass für die Gründung der Stiftung gewesen sei, aber diese auch gegründet wurde, um andere Projekte für Bernterode umzusetzen.

Für Verwunderung sorgte bei einigen Gästen im Saal, dass jetzt auf einmal die Gemeinde Breitenworbis doch den Neubau selbst stemmt. Hieß es doch immer, das würde nicht gehen. Aber nicht nur Patricia Poggel wies auf die Schwierigkeiten in den Gesprächen mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Eichsfeld hin. Die Idee, dass die Stiftung den Kindergarten baut und an die Gemeinde vermietet, habe keine Fürsprecher im Landratsamt gefunden. Bürgermeister Coirnelius Fütterer gab zu verstehen, dass die Gemeinde einen Neubau immer gewollt habe, und im vergangenen Jahr habe sich eben viel, auch im Gemeinderat, getan. „Wir mussten uns einigen Sachen beugen und Kompromisse eingehen. Es ist eine Bewegung in Gang gekommen, und man muss auch die andere Seite sehen. Die Stiftung ist aber der auslösende Fakt, dass wir einen neuen Kindergarten bekommen“, verteidigte auch Walter Kohl, stellvertretender Ortsteilbürgermeister von Bernterode, den Kompromiss.

Dieser sieht vor, dass die Stiftung die Außenanlagen finanziert und diese mit einem langfristigen Nutzungsvertrag an die Gemeinde verpachtet. Somit sei auch die Finanzierung für dieses Projekt der Stiftung gesichert. Dass die Stiftung auch andere Projekte umsetzt, konnte Patricia Poggel verkünden. So haben Mitglieder und viele andere fleißige Helfer die Fußgängerbrücke über die Wipper im vergangenen Jahr saniert.

Architekt Klaus Höch, auch Mitglied der Stiftung, konnte den Anwesenden die Pläne für den Kindergarten vorstellen. Dieser sieht lichtdurchflutete Räume, eine Rutsche aus dem Obergeschoss für die Kinder in das Außengelände und großzügige Terassen vor. Mit dem Baubeginn sei im Juli oder August zu rechnen. „Mit Start in das Kindergartenjahr 2021 sollten wir fertig sein“, so Höch.