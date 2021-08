Nordhausen. Für einen Tag sind drei Haltestellen nicht erreichbar.

Aufgrund von Bauarbeiten am Platz der Gewerkschaften in Nordhausen kommt es am Sonnabend, 14. August, zu Behinderungen auf Stadtbus- und Regionalbuslinien, kündigt Marco Weißkopf von den Nordhäuser Verkehrsbetrieben an. An dem Tag können die Haltestellen 1, 2 und 3 nicht bedient werden. „Wir bitten unsere Fahrgäste, als Ersatz die Haltestelle am Platz der Gewerkschaften beim Einkaufszentrum Rolandtor zu nutzen“, so Weißkopf.