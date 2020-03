Bedürftige in Gotha noch einmal mit Lebensmitteln versorgt

Es gleicht einem Ausverkauf. Die Regale in den Räumen der Gothaer Tafel sind leergeräumt. Im Aufenthaltsraum der Ausgabestelle für Bedürftige stehen Kartons und Kisten mit Obst und Gemüse, Eier, Konserven und einige wenige Molkereiprodukte. „Alles muss raus“, sagt Tafel-Leiterin Beate Henze.

Hintergrund ist, dass die Einrichtung, die vom Gothaer Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) geführt wird, aufgrund des Covid-19 in Thüringen geschlossen werden muss. Ab Montag, 23. März, können bedürftige Menschen die Tafel nicht mehr nutzen. „Wir geben noch die restlichen Sachen aus, die verderblich sind“, sagt Beate Henze.

Seit Beginn der Corona-Krise seien die Warenspenden, die die Gothaer Tafel von den Supermärkten abgeholt hat, ständig zurückgegangen. So haben die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Tafel bereits vor einer Woche damit begonnen, alles auszugeben. Denn auch die Anzahl der gekommenen Bedürftigen habe nachgelassen. Von mehr als 800 gemeldeten Bedürftigen sind nur noch 30 Familien und Einzelpersonen am Tag gekommen, bestätigt Beate Henze.

Mussten die Tafelnutzer dem Team um Beate Henze sonst ihren Tafelausweis vorzeigen, den sie zuvor gegen Vorlage ihres Hartz-4-Bescheides oder des Rentenbescheides erhalten hatten, reichte es am gestrigen Freitag lediglich, geduldig zu warten, bis sich das Fenster der Ausgabestelle öffnete.

Warenausgabe durch das Fenster

Normalerweise ist die Tafel dienstags bis freitags von 10 bis 14 Uhr für die Bedürftigen geöffnet. Dann erhalten sie bei der Anmeldung eine Nummer und nehmen im Warteraum platz. Dann werden sie einzeln aufgerufen und können sich ihre bereitgestellten Waren einpacken. Allerdings ist das wegen des Infektionsrisikos nicht mehr möglich. Deshalb haben die Tafelmitarbeiter alle Waren im Warteraum gestapelt. Mittlerweile bildete sich vor dem Ausgabefenster eine kleine Schlange. Am Freitagvormittag standen zehn Personen auf dem Hof der Einrichtung. Immer wieder musste Beate Henze die Bedürftigen darauf hinweisen, dass diese zu ihrem Vorder- und Hintermann einen Mindestabstand von zwei Metern einhalten sollen. Nicht alle kamen der Aufforderung der Tafel-Leiterin nach.

Während Beate Henze Waren in Körbe packt und den Bedürftigen auf einen Tisch vor dem Fenster abstellt, damit diese ihre Sachen in große Einkaufsbeutel einpacken können, ist Mitarbeiterin Brigitte Brückner dabei, im hinteren Bereich aufzuräumen. Nur einzelne Waren, deren Verfallsdatum noch nicht erreicht ist, bleiben im Regal. Saubermachen und Ordnung schaffen ist angesagt. Die Kühltruhen wurden geleert. „Wir haben aber schon lange keine Fleischwaren, so wie früher, bekommen“, sagt Beate Henze. Lediglich abgepackter Wurstaufschnitt gelangte am letzten Ausgabetag noch über die Theke. Dazu kamen noch Restbestände an Obst, beispielsweise Bananen und Äpfel, aber auch Kartoffeln, Zwiebeln und wenige Gemüsesorten, Brot und Brötchen.

Währenddessen wird vor dem Fenster eifrig alles eingepackt, was die Tafelchefin ausgibt. Darunter auch Plätzchen, Süßigkeiten für die Kinder, Kaffee und Nudeln. Geduldig harren die Bedürftigen vor der Gothaer Tafel aus und sind froh, dass sie mit den Lebensmitteln die nächsten Tage über die Runden kommen. Einige zeigen an diesem Tag Verständnis, dass die Einrichtung nun bis zum 20. April erst einmal geschlossen bleibt, andere dagegen halten das Ganze für Panikmache. Doch darauf gibt Beate Henze keine Antwort.

Der Kreisverband des DRK hat auch die Kleiderkammer auf dem Gelände in der Oststraße geschlossen. „Wir planen zunächst erst einmal bis Ende April“, sagt Sabine Köhler vom DRK-Vorstand. Grund: Weniger Kleiderspenden. Die Kleidercontainer vor der Rettungswache Gotha werden wie die im Landkreis täglich geleert.