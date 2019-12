Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Roxette-Sängerin Marie Fredriksson ist gestorben

Die schwedische Sängerin Marie Fredriksson ist im Alter von 61 Jahren gestorben. Das berichten mehrere schwedische Medien. Gemeinsam mit Per Gessle gründete Fredriksson im Jahr 1986 die Band Roxette.

Zu den größten Hits des Pop-Duos gehörten Songs wie „Listen to Your Heart“ (1989), „It must have been Love“ (1990) und „Joyride“ (1991). Weltweit verkauften Roxette mehr als 75 Millionen Platten und zählen damit zu den erfolgreichsten Bands der 80er- und 90er-Jahre.

Nach Angaben von Radio Schweden starb Fredriksson an einer früheren Krankheit. Der Sender beruft sich dabei auf Fredrikssons Management. Im Jahr 2002 wurde bei ihr ein Hirntumor diagnostiziert. 2016 sagte die Band eine Welttournee aufgrund von Fredrikssons Gesundheitszustands ab. (küp)