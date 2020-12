Berlins Stadtschloss ist fertig – was soll das Ganze nur?

Baumängel an Berliner Stadtschloss könnten Eröffnungstermin gefährden

Das Humboldt-Forum im wiederaufgebauten Berliner Schloss der Hohenzollern ist am Mittwoch eröffnet worden. Dass es nur die erste Etappe einer scheibchenweisen Öffnung war, dass sie coronabedingt nur als Stream und nicht in echt vor Ort stattfinden konnte – es passt zur holprigen, an Streitpunkten reichen Geschichte des Wiederaufbaus, der stets zwischen zwei Polen pendelte.