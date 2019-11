Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Besondere Tournee von Christina Rommel

Mit einem Konzert in der St.-Gallus-Kirche in Kranichborn beginnt am 4. Dezember um 18 Uhr eine besondere Tournee-Reihe: Gemeinsam mit der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKM) bieten Christina Rommel und ihre Band in sieben Thüringer Dorfkirchen das gemeinsame Weihnachtsliedersingen an. Nach dem Konzert wird zu Gesprächen, einem Glühwein und Gebäck eingeladen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Die aus Kranichborn stammende Sängerin Christina Rommel organisiert dieses Angebot neben ihrer ausverkauften Dezember-Tour. „Ich will ganze Orte in Thüringen in der Weihnachtszeit aktivieren und zum Klingen bringen“, kündigt sie an. „Nicht die großen Kirchen mit ihren ohnehin schon vielfältigen Kulturprogrammen sind das Ziel, sondern vor allem die kleineren und idyllischen Dorfkirchen“, betont die Musikerin. Es gehe ihr um das friedliche Miteinander.