Besserer Schallschutz in stillen Tagen

So still war es noch nie im Kindergarten Am Goethepark der Awo: Draußen an der Ackerwand fahren zurzeit deutlich weniger Autos über das Pflaster und drinnen spielen nur einige Kinder, die die Notbetreuung besuchen.

Aber es gibt noch einen weiteren Grund. Wände und Decken der denkmalgeschützten Villa haben eine Bekleidung aus Akustikpaneelen erhalten, was die Nachhallzeit in den hohen Räumen wesentlich verringert und die Raumakustik spürbar verbessert hat. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert.

Kinder und Erzieherinnen waren durch den erhöhten Lärmpegel belastet. Lange hatte die Kindergartenleiterin Éva Grépály auf die Baumaßnahme warten müssen, räumte das Rathaus ein und erläuterte: Die schalltechnischen und denkmalpflegerischen Anforderungen seien zunächst schwer vereinbar gewesen, die Kosten überdies hoch.

Dank Mitteln aus dem Kommunal-Investitions-Förderprogramm konnte die Stadt nun doch auf etwa 190 Quadratmetern Wand- und Deckenflächen Akustikelemente montieren lassen. Ferner wurde im Dachgeschoss die Elektroinstallation erneuert. Die Gesamtkosten betrugen rund 40.000 Euro.

Die Arbeiten fanden in den vergangenen Wochen in der Verantwortung des Amtes für Gebäudewirtschaft statt.