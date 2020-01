Berlin. Großer Andrang herrscht am Stand von Landkreis Sömmerda und Tourismusverband „Thüringer Becken“ auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Besucher besonders an Radwegen interessiert

„Der Andrang ist sehr groß, ganz viele Besucher interessieren sich für unsere Region“, zeigte sich Hannah Liese gestern am Telefon erfreut über die Resonanz am Stand, an dem sich der Landkreis Sömmerda gemeinsam mit dem Tourismusverband „Thüringer Becken“ gerade auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) in Berlin präsentiert.

Das Interesse der Besucher gilt insbesondere den Radwegen im Thüringer Becken. Foto: Tourismusverband „Thüringer Becken“ Besonders die Flyer über die Radwege sind sehr gefragt, berichtet die Mitarbeiterin des Landratsamts Sömmerda, die zu einem der drei Teams gehört, die abwechselnd die Präsentation in Berlin absichern. Offensichtlich steigen ganz viele Deutsche aufs Rad und unternehmen damit Tagestouren oder längere Reisen, hat sie festgestellt. Beim druckfrischen Flyer zum Laura-Radweg griffen besonders viele Besucher zu. Täglich eine andere Sehenswürdigkeit im Mittelpunkt Er stand am Montag auch im Mittelpunkt des Standes – jeden Tag wird dafür eine andere Sehenswürdigkeit oder Einrichtung ausgewählt. Am Sonntag war es zum Beispiel der Beachclub Leubingen, am gestrigen Dienstag die neue Bilzingsleben-Broschüre. Das große Interesse an Radwegen zeige, dass der Landkreis Sömmerda den Ausbau des Radwegenetzes weiter voranbringen sollte, zieht Hannah Liese als Schlussfolgerung. Da gebe es schon noch einige Schwächen, die man beseitigen sollte. Das Interesse der Touristen sei jedenfalls vorhanden. Neben zahlreichen anderen Kartenmaterial wird auch der druckfrische Flyer zum Laura-Radweg verteilt. Foto: Tourismusverband „Thüringer Becken“ Akteure aus dem Thüringer Becken gestalten Bühnenprogramm Am heutigen Mittwoch reist zum Landkreistag auch eine kleine Abordnung aus Sömmerda mit Landrat Harald Henning (CDU) nach Berlin. Der Landkreis gestaltet in Halle 20 unter anderem mit dem Bauernverband und der Initiative Heimische Landwirtschaft ein Bühnenprogramm, bei dem das Hauptaugenmerk auf der Wechselwirkung von Landwirtschaft, Umwelt, Tierschutz und Tourismus steht. Extra zu diesem Tag werden auch sogenannte Goodie-Bags zu drei verschiedenen Themen gepackt und in der Messehalle verteilt. Die hübsch gestalteten Papiertüten enthalten Werbeartikel zu „Radfahren im schönen Thüringen“, „Thüringer Becken entdecken“ mit seinen Sehenswürdigkeiten und „Alles rund um das Thüringer Becken“. Zum Landkreistag werden von den Sömmerdaer Akteuren am 22. Januar Goodie-Bags zu drei Themen verteilt: „Radfahren im schönen Thüringen“, „Thüringer Becken entdecken“ und „Alles rund um das Thüringer Becken“ Foto: Tourismusverband „Thüringer Becken“ Auch die Kreisstadt in Berlin vertreten Die Kreisstadt Sömmerda ist in Berlin nicht nur auf Karten-, Ansichtsmaterial und beim virtuellen Rundgang mit der VR-Brille vertreten, sondern ab morgen und noch bis einschließlich Sonntag durch Svenja Meyer, Mitarbeiterin der Tourist-Information Sömmerda. Sie übernimmt am Donnerstag einen der Staffelstäbe am gemeinsamen Stand des Landkreises Sömmerda und des Tourismusverbandes „Thüringer Becken“, informierte die Stadtverwaltung. Bereits am heutigen Mittwoch ist Stefan Schmidt, Abteilungsleiter Kultur, Jugendarbeit und Tourismus der Stadtverwaltung, mit auf der Grünen Woche zugegen. Kennenlernen können die Besucher beim virtuellen Ausflug mit der VR-Brille zum Beispiel Sömmerdas Innenstadt mit dem historischen Rathaus. Und bei der Familien-Wochenend-Radtour, die es beim Quiz am Stand von Tourismusverbund und Landkreis zu gewinnen gibt, wird Sömmerda sicher ein Anlauf-Ort auf der Strecke sein, so die Stadtverwaltung. Svenja Meyer, Mitarbeiterin der Tourist-Information Sömmerda, wird Sömmerda auch mit dem Jahreskalender 2020 der Stadt auf der Grünen Woche präsentieren. Foto: Stadtverwaltung Sömmerda Jahreskalender mit alten und neuen Stadtansichten Einblicke in das Sömmerda von heute und früher gewährt Besuchern der IGW der diesjährige Jahreskalender, den die Stadt herausgegeben und den Dirk Wächter gestaltet hat. Der Kalender vereint alte und neue Stadtansichten, die auf den Kalenderblättern ineinander fließen.