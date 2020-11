Aus Infektionsschutzgründen dürfen Besucher ab Montag nicht mehr in die Ilm-Kreis-Kliniken. Betroffen sind die Standorte in Arnstadt und Ilmenau.

Ilm-Kreis. Ab Montag wird Zugang für Angehörige nur in Ausnahmefällen gewährt

Besucherstopp in Ilm-Kreis-Kliniken

Um Patienten, Mitarbeiter und Besucher bestmöglich zu schützen, gilt in den Ilm-Kreis-Kliniken mit Blick auf die kontinuierlich ansteigenden Infektionszahlen ab Montag, dem 9. November, ein Besuchsverbot. Für Angehörige ist ab Montag in der Zeit von 8 bis 17 Uhr wieder eine Info-Hotline für Anfragen geschaltet. Zu erreichen ist diese unter der Telefonnummer: 03628 / 919 50 600.

Zudem besteht die Möglichkeit, Kleidung und andere persönliche Dinge für die Patienten an der Rezeption abzugeben.

Im Bereich der Geburtshilfe darf eine Begleitperson bei der Entbindung anwesend ist. In medizinischen Ausnahmesituationen sind abweichende Regelungen möglich. In diesen Fällen setzen sich die Station beziehungsweise das medizinische Personal mit den Angehörigen in Verbindung.