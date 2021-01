Betriebsrentner verschieben Großdemonstration in Erfurt – neuer Termin im Mai

Betriebsrentner und Direktversicherte bei der 1. Mitgliederversammlung des Vereins der Direktversicherungsgeschädigten in Thüringen im Februar 2020 in Berlstedt (Archivbild).

Wegen der Verschiebung der Landtagswahl in Thüringen verlegt auch der Verein der Direktversicherungsgeschädigten seine ursprünglich für den 24. April geplante Demonstration in Erfurt. Allerdings findet diese nun nicht am Vorabend der Wahl am 26. September statt, sondern am 1. Mai. Die Thüringer Regionalgruppe plant an diesem Tag einen Schulterschluss mit dem Gewerkschaftsbund DGB und hat diesbezüglich Kontakt zu ihm aufgenommen.

Wie bei der Kundgebung am Vorabend der Landtagswahl 2019 wollen die Direktversicherungsgeschädigten für eine Korrektur des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes von 2003 und eine Entschädigung derer auf die Straße gehen, die ab 2004 in der Auszahlphase ihrer Versicherung zehn Jahre mit dem vollen statt dem bis dahin üblichen halben Beitrag zur Krankenversicherung zur Kasse gebeten wurden.

Mit dem Betriebsrentenfreibetragsgesetz, das Anfang 2020 in Kraft trat und durch die Einführung eines Freibetrags rund vier Millionen Betriebsrentner entlastet, geben sich die Direktversicherungsgeschädigten nicht zufrieden. Verärgert sind die Betroffenen auch darüber, dass die Krankenkassen monatelang brauchten, um die neue Regelung bei der Beitragsberechnung umzusetzen.

Betriebsrentner planen Großdemonstration in Erfurt