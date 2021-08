Betrüger wollen Rentner in Görsbach abzocken

Görsbach. Ein Vorfall in Görsbach zeigt, wie schnell sich eine freundliche Gutschein-Einlösung als aggressives Verkaufsgespräch entpuppt.

Das ist gerade noch mal gut gegangen. Doch auch drei Tage danach ist der Ärger spürbar, sobald das Görsbacher Ehepaar daran denken muss, was ihm am vergangenen Freitag widerfahren ist.

Die Geschichte beginnt aber Wochen zuvor. Das Telefon klingelt. Der 70-jährige Hausherr greift arglos zum Hörer. Eine Dame ist am anderen Ende des Ferngesprächs. Ob er an einer Umfrage teilnehmen würde, möchte sie wissen. Es geht um die Benutzung und Bewertung von Haushaltsgeräten. Der Mann, noch immer nichts Böses ahnend, sagt zu. Er hat Zeit. Eine Verbraucherbefragung? Warum nicht?

Das Gespräch endet freundlich. Tage später folgt ein weiterer Anruf. Da das Ehepaar so nett war und sich an der Umfrage beteiligt hatte, gebe es nun als Dankeschön ein kleines Geschenk, so heißt es. Man will es vorbeibringen. Die Görsbacher bleiben sorglos und sagen zu.

Es ist Freitag. Eine Frau und ein Mann stehen vor der Haustür. Sie wirken sympathisch und plaudern im höflichen Ton. Fünf Gutscheine haben sie. Drei davon dürfen sich die Görsbacher aussuchen. Mit den Coupons können sie kostenfreie und unverbindliche Dienstleistungen einlösen. Zum Saubermachen. Die Fremden haben entsprechende Geräte auch gleich dabei. Dampfreiniger zum Beispiel. Die Görsbacher stutzen. Sie ahnen erstmals, worauf das hier hinauslaufen soll. „Wir kaufen nichts“, sagen sie.

Die Fremden bleiben freundlich – und beginnen trotzdem zu putzen. Von eingelösten Gutscheinen ist nicht mehr die Rede. Die Dienstleistung mausert sich zur Gerätevorführung. Die Unterhaltung entpuppt sich als Verkaufsgespräch. Der Dampfreiniger soll 3500 Euro kosten. Die Zahlung ist in monatlichen 50-Euro-Raten möglich.

Das Ehepaar lehnt ab. Die Stimmung kippt. Die Fremden sind jetzt frech, unverschämt, fordernd. „Wir haben sie rausschmeißen müssen“, berichten die Görsbacher und möchten andere Südharzer vor dieser Betrugsmasche warnen.